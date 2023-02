Area 51, finalmente trapelano alcuni segreti rimasti nascosti per anni

L’Area 51, situata vicino a Rachel, nel deserto del Nevada, è una base militare segreta che ogni anno attrae turisti da tutto il mondo speranzosi di poter avvistare astronavi provenienti dallo spazio. La sua leggenda è stata smontata da anni, ma parte della storia è basata su eventi reali.

Area 51: cos’è esattamente?

Prima della Seconda guerra mondiale, l’area veniva utilizzata per l’estrazione di argento e piombo, ma durante la guerra, l’esercito ne prese il controllo e iniziò a condurre ricerche, principalmente test nucleari e sulle armi. Quando la CIA iniziò a sviluppare aerei spia da ricognizione durante la Guerra Fredda, l’allora direttore della CIA Richard Bissell Jr. scelse l’isolato campo di aviazione di Groom Lake come quartier generale. Da lì, nel giro di otto mesi, gli ingegneri svilupparono l’aereo U-2, in grado di volare a un’altitudine di oltre 21 km, molto più in alto di qualsiasi altro velivolo dell’epoca.

Quando uno di questi venne però abbattuto da un missile antiaereo sovietico nel 1960, la CIA iniziò a sviluppare nell’Area 51 la nuova generazione di aerei spia: l’A-12 con corpo in titanio. Quest’ultimo poteva attraversare gli Stati Uniti continentali in 70 minuti a più di 3.500 km all’ora.

La leggenda

Ma allora da dove ha inizio la leggenda dell’Area 51? La base militare segreta nel deserto del Nevada è nata nel 1989, dopo che il sostenitore Robert Lazar, rilasciò un’intervista a un emittente di Las Vegas. Lazar affermò che nell’Area 51 si trovavano e venivano studiate astronavi aliene e tecnologie avanzate. Da quel momento, sebbene la teoria fu smontata, non si smise di pensare che fosse reale. Ad oggi si tratta di una sorta di leggenda moderna.

Tralasciando la leggenda, l’Area 51 è tutt’ora una base militare operativa che si occupa di testare nuove tecnologie per l’aviazione e per l’intelligence. La sua posizione appartata e la presenza di personale altamente qualificato rendono difficile per i civili avvicinarsi alla base, sebbene molte persone vi si avventurino in cerca di avvistamenti di astronavi. La base è circondata da recinzioni, telecamere di sorveglianza e pattuglie armate, che sorvegliano costantemente la zona.

L’Area 51 è diventata un’attrazione turistica tanto popolare da aver contagiato anche la città vicina di Rachel, in Nevada. Qui risiede il Little A’Le’Inn, un ristorante e bar che serve piatti a tema extraterrestre e souvenirs. La città è anche un punto di partenza per i turisti che vogliono avvicinarsi all’Area 51.