Android, la domenica dei regali sul Play Store con 100 giochi e app a pagamento gratis

Ci sono attualmente pochi dubbi su quale sia la soluzione più percorsa dal pubblico che si rifà al mondo smartphone: certamente è quella Android. Almeno in relazione a quello che è il sistema operativo, i numeri parlano chiaro con oltre 2 miliardi di utenti attivi su 60 paesi nel mondo con il robottino verde sul proprio telefono cellulare. Questo dunque lascia che venga preso in considerazione in maniera alquanto diretta anche il market di riferimento, ovvero il Play Store di Google. Proprio qui, come è accaduto anche oggi, arrivano tanti titoli in offerta ogni giorno, soprattutto tra quelli a pagamento. Ci sono infatti da segnalare applicazioni e giochi che solo per oggi o per qualche altro giorno risulteranno gratis per gli utenti Android.

Tutte le offerte che riguardano il web, non possono essere che da valutare, proprio come quelle di Amazon che ogni giorno sorprendono il pubblico. Diverse persone tendono però a dimenticarsi di controllare per sapere se quell’offerta è effettivamente ancora valida o meno ed è proprio per questo che nasce il nostro canale Telegram ufficiale da 78.000 utenti. Clicca qui per accedere e per essere avvisato per ogni offerta super conveniente quotidiana.

Android regala proprio oggi tanti titoli a pagamento in maniera gratuita sul suo Play Store

Come potete notare, nella lista in basso ci sono solo alcune proposte per gli utenti Android, ma sul Play Store ne potranno trovare tante altre. I titoli racchiusi nell’elenco in basso sono quelli che abbiamo ritenuto più convenienti viste le opportunità che offrono: