Vodafone è ancora una delle migliori realtà del 2023, l’operatore telefonico che oggi riesce a fornire un rapporto qualità/prezzo assolutamente convincente per tutti coloro che sceglieranno di attivare una nuova SIM ricaricabile, con annesso cambio operatore.

Nel momento in cui vi avvicinate alle correnti promozioni, dovete comunque sapere che la maggior parte richiedono il cambio operatore, con provenienze specifiche, in genere MVNO (o Iliad), per questo motivo non risultano essere accessibili dagli utenti in possesso di una SIM WindTre o TIM. I prezzi iniziali variano in relazione alla promozione, in genere parliamo comunque di 10 euro per la SIM e l’attivazione, a cui aggiungere la mensilità iniziale.

Non perdetevi i nuovi coupon Amazon gratis che ogni giorno sono disponibili in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid, li potete trovare subito qui.

Vodafone, quali sono gli sconti più interessanti

Una delle migliori soluzioni di sempre è senza dubbio la Special 100 Giga, promozione che ha un prezzo di soli 9,99 euro, ed allo stesso tempo mette a disposizione una serie di contenuti quasi unici nel loro genere. Più precisamente parliamo infatti di ben 100 giga di traffico dati al mese, con navigazione estendibile anche al 5G, affiancati da SMS e minuti infiniti, che risultano indubbiamente utilizzabili verso chiunque in Italia.

Il prezzo di vendita della promozione, per tutelare al massimo i nuovi clienti, viene promesso essere bloccato per i 6 mesi successivi all’attivazione, in questo modo si avrà la certezza di non subire rincari di alcun tipo, almeno in tempi relativamente brevi. L’attivazione è possibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici.