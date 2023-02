TIM ha trovato l'antidoto per Iliad, ecco le offerte da 7 euro fino a 100GB in 5G

Come periodo potrebbe essere forse quello più indicato per cambiare gestore viste le tante proposte che circolano in giro. Sono tanti i provider che hanno deciso infatti di mettere in gioco le loro forze, promuovendo delle offerte mai viste prima d’ora. Stando a quanto riportato però i grandi gestori stanno mettendo in campo tutto quello che hanno pur di riuscire a riportare dalla loro parte i vecchi clienti, esattamente come sta facendo da tempo TIM.

Come al solito quindi l’obiettivo sarà quello di far capire a tutti chi è che comanda, almeno per quanto riguarda la qualità che è in questo caso ineccepibile. Ricordiamo infatti che pur avendo gli stessi contenuti, gli altri gestori magari di tipo virtuale non potranno mai eguagliare la grande potenza di rete di un provider esperto nel settore come TIM. In basso potete avere tante notizie in merito alle due offerte di cui si parla tanto in questi giorni.

TIM ha trovato delle offerte shock per battere la concorrenza: sono nate ufficialmente le due nuove Wonder piene di giga

In questo momento ci sono due opportunità per coloro a cui viene chiesto di rientrare a far parte del mondo di TIM. Si tratta di due offerte, la Wonder FIVE e la Wonder SIX.

Entrambe riescono ad offrire ogni mese la possibilità di avere minuti senza limiti per chiamare chiunque e 1000 messaggi verso tutti. La prima offre poi 70 giga in 5G per 7,90 € al mese, mentre la seconda arriva ad offrire 100 giga per 9,90 € al mese. Opportunità di tornare in TIM in questo caso dovrete ricevere una telefonata o un messaggio dal gestore.