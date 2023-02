L’anno scorso abbiamo atteso più e più volte l’arrivo di un Samsung Galaxy S22 FE ma, forse a causa della mancanza di componenti necessarie alla realizzazione, forse per via dello scarso successo ottenuto dal Galaxy S21 FE rispetto al modello precedente, il dispositivo non ha mai visto la luce del sole.

Samsung, però, potrebbe sorprendere tutti e rilasciare entro la fine dell’anno un inedito Galaxy S23 Fan Edition. La versione economica degli ultimi top di gamma potrebbe essere già tra i piani del colosso.

Samsung Galaxy S23 Fan Edition sostituirà il Galaxy A74?

Secondo il portale Daily Hankooki, entro la fine dell’anno potrebbe arrivare un Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Lo smartphone seguirà la strategia già avviata in passato dall’azienda proponendosi a un costo più accessibile rispetto ai top di gamma di ultima generazione ma garantendo comunque delle prestazioni valide. Ad alimentarlo sarà, infatti, un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, anche se non è da escludere la possibilità che il colosso faccia ricorso a uno Snapdragon 8+ Gen 1 così da poter ridurre il costo finale dello smartphone.

Molto probabilmente l’idea dell’azienda è quella di abbandonare definitivamente la linea Galaxy A7, che quest’anno avrebbe dovuto accogliere il Galaxy A74. La mossa troverebbe giustificazione nella possibilità che quest’ultimo danneggi le vendite del nuovo Fan Edition. Dunque, tenendo conto dell’indiscrezione il Galaxy S23 Fan Edition potrebbe sostituire il Galaxy A74 decretando la fine di una serie e inaugurando il ritorno degli smartphone economici Fan Edition.

È opportuno chiarire che l’azienda non ha confermato l’arrivo del dispositivo e che quanto emerso poggia attualmente su quanto diffuso in rete. Dunque, è bene non ritenere certo l’arrivo dello smartphone e attendere l’emergere di maggiori informazioni.