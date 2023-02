Poco è tornata con uno smartphone con un ottimo rapporto qualità prezzo, che finalmente spicca in mezzo a tanti smartphone ormai un po’ tutti uguali attorno ai 300 euro e che mi ha davvero sorpreso per l’ottima esperienza che offre ad un prezzo contenuto.

Design e Estetica

Forma rettangolare con angoli del frame tondeggianti (dimensioni 162x76x8mm), nella nostra prova abbiamo per le mani la colorazione nera, ma è disponibile anche nelle più audaci colorazioni Blu e Giallo.

La back cover è piatta, così come il frame, tutto realizzato in policarbonato ma di ottima qualità al tatto( sul retro non restano ditate) ed è anche molto leggero nonostante la batteria capiente, circa 182 grammi.

Nella parte inferiore trovano posto la Type-C, lo speaker (l’audio è stereo), sulla destra c’è il tasto di accensione/blocco che ospita anche lo scanner di impronte digitali, veloce e preciso.

La parte superiore del telefono, oltre al secondo altoparlante, ospita il jack audio, il blaster IR e un microfono secondario.

1 su 7

Hardware e Display

Dotato di un pannello AMOLED 6.67″ FHD+ Flow AMOLED DotDisplay 1.080 x 2.400 pixels, 395ppi …che display!

Mi ha davvero sorpreso, luminosità elevata (circa 900 nits di picco), non ci sono problemi con il sensore di prossimità reale ed è protetto da vetro Gorilla Glass 5.

Le cornici sono davvero rastremate così come è minimo il foro per ospitare la selfie cam, davvero sembra di avere tra le mani uno smartphone di fascia superiore.

La palette colori è ben riprodotta e riproduce una vastissima gamma di colori, conforme allo standard DCI-P3, profondità del colore 10 bit e Dolby Vision.

La frequenza di aggiornamento può arrivare a 120 hz, con la possibilità di settarlo sempre sulla frequenza massima oppure scegliere la modalità “dinamica” lasciando al software l’onere di scegliere la frequenza migliore in base allo scenario d’utilizzo.

Monta un SoC Qualcomm Snapdragon 778G abbinato ad un modem X53 5G, un octa-core con frequenza massima di 2,4 GHz affiancato da una GPU Adreno 642L, che lo fa girare in maniera estremamente fluida e reattiva.

Le memorie sono di tipo LPDDR4X e UFS 2.2, in tagli da 6GB + 128GB o 8GB + 256GB e la memoria non è espandibile.

1 su 7

Fotocamera e Video

Il sensore principale è da ben 108 MP con tecnologia pixel binning 9 in 1, i pixel del sensore sono combinati in un pixel da 2,1 µm e la risoluzione di output è di 12 MP per migliori scatti con illuminazione scarsa.

L’ ultrawide ha un sensore da 8 MP ed è presente anche un poco sfruttabile sensore macro da 2 MP.

Le foto scattate dal sensore principale in condizioni di luce offrono un buon contrasto, colori vivaci, e prive di rumore, sono davvero buone per la fascia di prezzo.

Gli scatti effettuati con l’ultrawide sono accettabili nonostante il sensore da soli 8 MP, gli scatti macro sono invece inutilizzabili…..

Abbiamo la modalità notturna, che si attiva in automatico sul sensore principale, purtroppo la sera non otterremo gli stessi validi risultati che otteniamo di giorno ma restano accettabili.

Nella parte frontale trova posto una selfie cam con sensore da 16 MP apertura f/2.4, che regala davvero dei buoni selfie, non male anche la modalità ritratto con l’effetto sfocato.

Supporta la registrazione video a 4K@30fps con il sensore grandangolare, oltre a 1080p sia a 30fps che a 60fps.

Anche condizioni di scarsa illuminazione i video in 4K dal sensore principale vengono abbastanza bene, anche se c’è un po’ di rumore di fondo.

La fotocamera ultrawide arriva al massimo a 1080p@30fps, mentre quella selfie può fare sia 1080p@30fps che 1080p@60fps.

Presente una stabilizzazione solamente elettronica che funziona in tutte le modalità di scatto su tutte le fotocamere, tranne la modalità 1080p @ 60fps del selfie.

Multimedia e Prestazioni

Il Poco X5 Pro ha uno dei processori più veloci in questo segmento di fascia di prezzo, non ha problemi di throttling termico e possiamo dire lo stesso per la GPU, la GPU Adreno 642L si comporta bene in ambito gaming.

Nell’utilizzo quotidiano è rapidissimo, io a dire il vero ho messo il display fisso a 120 hz, nell’esperienza quotidiana non si sente assolutamente di avere un processore a cui manchi qualcosa rispetto ad un top di gamma.

Non si evidenziano problemi di eccessivo surriscaldamento, grazie anche al processo costruttivo a 6 nanometri del SoC.

Batteria da 5.000 mAh con ricarica turbo a 67W, la carica è rapidissima e si passa dal 5% al 85% in mezz’ora circa.

Con tanta capacità e la MIUI molto conservativa a killare i processi in background arriveremo a sera sempre senza affanno anche con un utilizzo molto intenso.

L’audio è di tipo stereo, potente e i suoni sono ben riprodotti, sempre apprezzatissima la presenza del jack da 3,5mm.

Connettività completissima grazie al supporto dual SIM 5G, NFC, blaster IR ed è anche resistente agli schizzi di acqua.

Buona la ricezione, nessun problema in chiamata con la capsula auricolare ed il vivavoce è stereo

Sistema operativo

A bordo la nuova MIUI 14 basata su Android 12 aggiornato alla patch di sicurezza di dicembre 2022, con funzioni speciali anche interessanti come la possibilità di registrare video da YouTube, turbo videogiochi o le finestre flottanti.

L’interfaccia è gradevole, con una grafica curata e la possibilità di avere sfondi che cambiano in continuazione grazie all’app carosello, abbiamo anche l’always-on che funziona bene, anche se dura al massimo dieci secondi, e il doppio tap per risvegliare lo schermo, la possibilità di sfocare le app aperte quando richiamiamo il multitasking.

Utile anche la possibilità di impostare una barra alterale per richiamare rapidamente 6 applicazioni e le finestre a scomparsa con un pratico tutorial per imparare ad utilizzarle.

Purtroppo sono ancora presenti vari giochi preinstallati di cui farei a meno e pubblicità nelle app come il pulitore di sistema (che non può nemmeno essere disinstallato).

Conclusioni

Con un prezzo promozionale al lancio di 299,99 euro per il modello con il taglio di memoria da 128 GB mi sento vivamente di consigliarlo.

È uno dei migliori telefoni nella sua fascia di prezzo e la sua scheda tecnica e le prestazioni si traducono in un ottima esperienza quotidiana per questo prezzo.