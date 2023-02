Le offerte operator attack dedicate da WindTre ai clienti provenienti da Iliad e MVNO sono disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese. Il listino include quattro opzioni differenti per la quantità di Giga di traffico dati inclusa nel prezzo e per il costo e la modalità di pagamento tramite la quale affrontarlo. I nuovi clienti, infatti, hanno a disposizione delle opzioni con pagamento tramite credito residuo e alcune con pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Passa a WindTre: ecco le offerte per i clienti Iliad e MVNO che trasferiscono il numero!

L’offerta più economica tra quelle presenti in listino è la WindTre GO 50 Star + Digital, che a soli 7,99 euro al mese da saldare tramite credito residuo, permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I clienti che desiderano una maggiore quantità di traffico dati possono affrontare la stessa spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e attivare la WindTre GO 101 Star + Digital, che prevede: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Sostenendo una spesa di 8,99 euro al mese tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, invece, è possibile ottenere la WindTre GO 150 Flash + Digital, che permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Infine, andando incontro a una spesa di 9,99 euro al mese tramite credito residuo è possibile optare per la WindTre GO 100 Special + Digital, che prevede:minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Le offerte potranno essere attivate direttamente online ma solo dai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.