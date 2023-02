Il mercato dei notebook ha subito una impennata incredibile nel corso degli ultimi anni, grazie al covid-19, e la scelta obbligata delle aziende di passare allo smartworking per diverso tempo, di conseguenza gli utenti si sono trovati costretti a dover acquistare un nuovo modello per l’utilizzo principalmente lavorativo. Per cercare di favorire l’acquisto, Amazon ha quest’oggi lanciato un ottima promozione che gode di un rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Scoprite ogni giorno i migliori sconti Amazon in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram, in questo modo potrete accedervi gratis, senza costi aggiuntivi, scoprendo anche quali sono i prezzi più bassi della singola giornata, per avere l’opportunità di risparmiare al massimo. Premete qui per i dettagli.

Notebook Windows in promozione, ecco quanto costa oggi

Un notebook Windows a soli 279 euro, uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti nel corso degli ultimi mesi, l’occasione perfetta per godere comunque di discrete prestazioni, senza mai doversi preoccupare della spesa finale, grazie allo sconto di 70 euro applicato in automatico da Amazon (CLICCATE QUI per l’ACQUISTO).

Il modello in promozione appartiene di base alla fascia bassa, infatti è il Teclast F15 Plus, un dispositivo con display da 15,6 pollici di diagonale (un IPS LCD di buona qualità e risoluzione 1920 x 1080 pixel), un processore Celeron N4120, connettività bluetooth 4.2, WiFi (ma anche USB-C, HDMI e USB-A 3.0), senza dimenticarsi degli 8GB di RAM e 256GB di SSD (con slot di espansione fino a 1TB). La garanzia, come per tutti i prodotti acquistati sul territorio italiano, è di 2 anni con validità fissata dal giorno effettivo di acquisto.