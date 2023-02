Le unghie sono una caratteristica distintiva degli esseri umani e degli animali, e si sono evolute con il passare dei secoli per svolgere diverse funzioni, come l’aiuto nella presa di oggetti e la protezione delle dita. Oltre a questo, le unghie sono anche un importante indicatore della salute umana.

Unghie: cos’è la leuconichia e perché si forma

Le macchie bianche sulle unghie, chiamate leuconichia, sono una condizione comune che può interessare persone di tutte le età e sesso. Queste piccole macchioline possono apparire su una o più unghie e sono generalmente causate da traumi o lesioni di natura banale, come il vizio di mangiarsi le unghie o lo sfregamento prolungato dell’unghia contro una superficie dura.

Tuttavia, le macchie bianche sulle unghie potrebbero anche indicare la presenza di un problema di salute sottostante. In particolare, alcune malattie su base immunitaria, disturbi metabolici, infezioni e malnutrizione possono manifestarsi con questo sintomo.

Una manicure eccessiva può anche essere un fattore di rischio per la comparsa di macchie bianche sulle unghie. Le unghie che vengono limate o tagliate troppo, possono causare danni alla matrice dell’unghia (il tessuto sotto la parte dura che produce nuove cellule) portando così alla leuconichia. Le persone con pelle e capelli chiari sembrano essere più inclini a sviluppare questa condizione.

Sebbene la maggior parte delle macchie bianche sulle unghie scompaia da sola man mano che l’unghia cresce, in alcuni casi potrebbe essere necessario rivolgersi a un medico o dermatologo per indagare sulla questione. In particolare, se si nota la comparsa di macchie bianche su molte unghie o se le macchie sono accompagnate da altri sintomi, come dolore o gonfiore, è importante escludere eventuali problemi di salute sottostanti.

In ogni caso, per limitare al massimo l’insorgenza di macchie bianche è importante evitare di mangiarsi le unghie, piuttosto si consiglia di limarle con delicatezza e utilizzare guanti protettivi quando si lavora con prodotti chimici o si utilizzano strumenti che possono danneggiarle. Infine, è importante seguire una dieta equilibrata e varia per fornire al corpo i nutrienti necessari per una salute ottimale.