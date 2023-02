Una nuova illusione ottica molto interessante si staglia all’orizzonte, pronta a generare caos e dubbio nella nostra mente, e per la quale cerchiamo di fornire una spiegazione il più razionale possibile. A differenza del solito ci troviamo di fronte ad una immagine relativamente semplice e molto chiara, ma che nasconde una insidia.

Se i giorni scorsi vi abbiamo cercato di ingannare con il disegno dell’elefante, del quale non si capiva effettivamente il numero di zampe, proviamo ad andare oltre proponendo una selezione di linee, suddivise in piccoli quadrati bianchi e neri, appositamente organizzati e studiati per creare confusione nell’utente.

Illusione Ottica, ecco cosa si nasconde alle spalle dell’immagine

La scacchiera è molto chiara, osservandola attentamente è facile notare come le rette non sembrino essere parallele, una illusione ottica assolutamente molto accattivante, che può essere sconfitta con il focalizzare l’attenzione su un singolo punto. Nel momento in cui, infatti, doveste concentrarvi, potreste a tutti gli effetti scoprire come il circondario si fletta sino a rimuovere l’ipotetico caos, fino ad una situazione di calma totale.

E’ bene sapere che i quadrati hanno dimensioni tutti esattamente uguali, e che soprattutto le rette sono parallele, non sono in nessun modo seghettate (come sembrerebbe), né inclinate. L’effetto viene determinato più che altro da un allineamento a balzi delle caselle, le quali forniscono un input differente all’occhio umano, pronto a cercare di dare una spiegazione a ciò che vede, ma che in realtà andrebbe in una direzione completamente diversa dallo stato reale della scena mostrata. Le illusioni ottiche continuano a stupire tutti.