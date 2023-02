Iliad arricchisce in ogni modo il suo palinsesto di offerte per la telefonia. In seguito alle prime promozioni per la telefonia mobile e successivamente alle tariffe inerenti la Fibra ottica, il gestore francese a febbraio assicura un’opzione anche per i clienti che desiderano consumi senza limiti per navigare in internet. La promozione in questione è la Dati 300.

Iliad, aggiunta una tariffa low cost con Giga senza limiti

I clienti che decidono di attivare la Dati 300 potranno ricevere una soluzione di primo rilievo per internet. Il ticket a disposizione del pubblico, infatti, prevede 300 Giga per la connessione di rete, anche in presenza del 5G, dove la compatibilità territoriale è disponibile. Il costo per il rinnovo di questa promozione è pari a 13,99 euro ogni trenta giorni.

In linea con altre tariffe per la telefonia mobile, tutti coloro che decidono di sottoscrivere questa promozione dovranno aggiungere una quota extra il cui valore è di 9,99 euro. All’interno di questa spesa è prevista anche la dotazione della SIM e l’attivazione della stessa scheda SIM. La promozione è valida per la portabilità da altro numero o per le attivazione delle nuove reti in store oppure online.

Interessanti anche gli extra garantiti con la Dati 300. In ottica di un utilizzo massiccio per i consumi di rete, i clienti potranno beneficiare anche di una quota roaming dai paesi dell’UE e la possibilità di utilizzare l’hotspot personale. Gli utenti inoltre avranno anche la possibilità di utilizzare router portatili per perfezionare la navigazione internet in mobilità, anche fuori casa.