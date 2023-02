Ho.Mobile, le nuove offerte fanno paura a TIM

Ho.Mobile cerca di mettere paura TIM con il lancio di nuove specifiche offerte, in grado di raccogliere al proprio interno bundle di altissima qualità, senza mai richiedere agli utenti esborsi particolarmente elevati o dispendiosi. Il risparmio è sempre dietro l’angolo per tutti.

La promozione più economica di ho.Mobile ha un costo decisamente ridotto, ma prima di tutto può essere richiesta solamente da coloro che cambieranno operatore (no nuove attivazioni), proveniendo nello specifico da Iliad o tutti gli altri MVNO. Il costo iniziale da sostenere è praticamente azzerato, non è previsto nemmeno il pagamento della SIM ricaricabile, che verrà spedita presso il domicilio.

Tantissimi codici sconto Amazon vi aspettano solo sul canale Telegram di TecnoAndroid, scopriteli in esclusiva assoluta a questo link.

ho.Mobile, le offerte vi lasciano a bocca aperta

Osservando da vicino la promozione di cui vi stavamo parlando, ricordando comunque che può essere richiesta direttamente sul sito ufficiale, notiamo la presenza di due varianti, entrambe partono da una base di minuti e SMS illimitati da poter utilizzare senza problemi verso tutti.

Dall’altra, invece, pagando 6,99 euro al mese si avranno 100 giga di traffico, versando invece 7,99 euro, la spesa salirà di 1 euro, ma allo stesso tempo si potranno mettere le mani su 150 giga di traffico dati. Entrambe presentano una limitazione nella massima velocità di connessione, che ricordiamo è limitata proprio per il suo essere un operatore telefonico virtuale. Non presentano in altro modo limitazioni o vincoli di alcun tipo, l’utente potrà decidere di abbandonare ho.Mobile in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, e l’addebito è sempre sul credito residuo.