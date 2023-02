Fire Smart TV Xiaomi F2 da 55 pollici con 4K, ALEXA e un prezzo BASSISSIMO

Sembra essere questa è una giornata di grandi offerte su Amazon, soprattutto per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Ristrettamente all’ambito dell’elettronica ecco che arriva una Smart TV di altissimo livello, quella di casa Xiaomi.

Xiaomi offre ancora la sua Smart TV da 55 pollici con Fire TV integrata ad un prezzo bassissimo su Amazon, eccola qui

E’ possibile vedere tutti i contenuti con una maggiore profondità riguardo al colore grazie alla tecnologia WCG ma anche per via dell luminosità brillante che offre un’esperienza visiva molto più realistica grazie alla tecnologia HDR 10. Con Fire TV integrata, è poi possibile godersi migliaia di app e canali, fra cui Netflix, Prime Video, Disney, ma anche YouTube, NOW TV, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e tanti altri.

Controllare facilmente la Smart TV è intuitivo al massimo con il telecomando vocale Alexa incluso. Poterete cambiare canali, regolare il volume, aprire le app e altro ancora. In più, puoi controllare gli altri dispositivi intelligenti compatibili in casa, con un semplice comando vocale.

Per poter portare a casa la Smart TV in questione, dovrete solo completare l’acquisto direttamente su Amazon. Ricordiamo che avrete due anni di garanzia ma anche 30 giorni per effettuare il reso qualora qualcosa non dovesse andare come sperato.