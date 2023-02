cover-del-telefono-ingiallita-ecco-come-sbiancarla

Il problema principale della maggior parte delle custodie per smartphone è che oscurano completamente il telefono, rendendo impossibile vederne l’aspetto o apprezzarne il colore o il design originale. Scegliere una cover protettiva in plastica trasparente che non distolga l’attenzione dal design del telefono è la soluzione più adatta in questi casi. Ma c’è ancora un problema. La custodia spesso ingiallisce dopo l’uso, facendo sembrare l’intero telefono sporco. Quasi sempre si decide di acquistarne una nuova per sostituire quella sporca.

Molti consumatori credono erroneamente che le custodie trasparenti siano costituite da un materiale trasparente, ma non è così. Si tratta invece di un materiale giallo brillante. Durante la produzione viene aggiunto un colorante trasparente. La cover del telefono invecchia normalmente e diventa gialla, come si può prevedere.

Ecco alcune opzioni valide

Le custodie in silicone sono un problema frequente. Rispetto a materiali come il poliuretano termoplastico (TPU), il silicone è un materiale di scarso valore. Pertanto, dopo alcuni anni di utilizzo, le custodie in silicone iniziano a ingiallire. In altre parole, la colpa è del deterioramento del materiale.

L’ingiallimento della cover del telefono è dovuto principalmente all’esposizione ai raggi UV. Questo vale soprattutto per chi usa il telefono all’aperto. Il dispositivo mobile è continuamente sottoposto a radiazioni nocive e luce ultravioletta. Questo provoca l’ossidazione, che a sua volta fa ingiallire gradualmente l’involucro traslucido. Inoltre, è l’olio delle mani a far ingiallire l’involucro. L’involucro può ingiallire rapidamente a causa dell’esposizione agli oli naturali, ai raggi UV e ad altri fattori come la polvere.

Esiste una serie di opzioni per ripristinare la chiarezza di un rivestimento ingiallito. Fare uno di questi interventi nel comfort di casa propria è un gioco da ragazzi.

Sapone per piatti

Con ogni probabilità, questa è l’opzione più efficace ed economica. Per pulire l’involucro ingiallito occorre:

Diluire una piccola quantità di sapone per piatti nell’acqua calda.

di per piatti nell’acqua calda. Utilizzando la miscela e uno spazzolino da denti, applicarla sulla custodia del telefono.

da denti, applicarla sulla custodia del telefono. Fate movimenti lenti.

È necessario pulire sia l’interno che l’esterno.

Dopo il risciacquo, asciugare la custodia con un asciugamano morbido.

Lasciatela asciugare all’aria per un’ora.

Eseguite questa operazione anche una o due volte alla settimana.

Bicarbonato di sodio

Se volete pulire l’involucro del telefono, potete provare ad usare anche il bicarbonato di sodio. Funziona bene per eliminare l’ingiallimento e le macchie.

Applicate un po’ di bicarbonato di sodio sulla cover.

Strofinate l’esterno e l’interno con uno spazzolino bagnato.

Una volta terminato, lavare la custodia e asciugarla con un asciugamano pulito e morbido. Non toccate il telefono finché non è completamente asciutto.

Alcool

Infine, l’alcol può essere utilizzato per ritardare l’ingiallimento e uccidere i germi. Un’altra opzione è rappresentata da un asciugamano imbevuto di alcol.

Dopo aver applicato l’alcol all’esterno e all’interno, strofinate con un panno morbido e asciutto. Una volta terminato, lasciate asciugare all’aria per un’ora. In questo modo, potrà essere utilizzato sul telefono senza bagnarsi.