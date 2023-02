Controlla la tua auto con la DASH CAM doppia FHD a 170°, coupon e prezzo SHOCK

Tutti lo sanno ormai: Amazon offre delle soluzioni eccezionali per quanto riguarda qualsiasi tipo di categoria e non solo le solite. Infatti il colosso e-commerce può ospitare tra le sue tante categorie chiunque, con lo scopo di risolvere un problema o semplicemente di acquistare quello che gli fa più piacere. Oggi non parleremo di smartphone, Smart TV e computer, ma di un altro oggetto tecnologico che però va a migliorare la sicurezza alla guida della propria auto. Si tratta di una telecamera, la quale viene definita nel gergo tecnico come Dash Cam. Sono due quelle proposte in un’unica soluzione, una che sarà in grado di monitorare il davanti della vostra auto, mentre l’altra il retro.

Tutti i giorni arrivano offerte del genere su Amazon, ma sono tantissimi gli utenti che purtroppo se ne perdono. Per evitare che tutto questo succeda, vi consigliamo caldamente di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale che conta più di 78.000 utenti attivi al suo interno. Per entrare liberamente dovete solo cliccare qui.

Dash Cam doppia in offerta su Amazon con il 20% di sconto: ecco le sue caratteristiche

Due Dasch Cam: questo è quanto offre Amazon nella sua grande promozione, la quale vede caratteristiche ottime. La telecamera è in grado di registrare fino alla qualità del full HD a 1080 P, il che garantirà riprese di ottimo livello per qualsiasi evenienza.

Potrete contare sulle registrazioni in diretta ma anche sulle registrazioni quando l’auto è ferma e voi siete lontani, grazie alla presenza del Sensore-G che attiverà la dash cam nel momento in cui verrà avvertita una vibrazione, per cui anche in caso di un tamponamento. Il prezzo scende del 20% ed arriva a 51,19 euro. Per completare l’acquisto dovrete solamente aggiungere l’oggetto al carrello.