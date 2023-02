Un’ottima notizia è trapelata nei giorni scorsi, riuscendo a sorprendere anche i più scettici sulla questione. Per la seconda metà del 2022, tutti erano convinti che si sarebbe registrato un aumento per quanto riguarda i costi e i consumi del gas per le famiglie italiane.

Tuttavia, pare che così non sia stato. Infatti, secondo dati ufficiali, questi ultimi sono addirittura diminuiti. Un dato che fa ben sperare le famiglie italiane, le quali si sono trovate in grandissima difficoltà dinnanzi al rischio di aumenti spropositati.

Come detto anche dalla Premier Giorgia Meloni, parliamo di un primo passo verso la normalità, anche se è comunque un’ottima notizia che fa sorridere gli italiani per il futuro, non solo per i costi del gas ma anche per le bollette di energia elettrica, le quali hanno gravato non poco sulle tasche degli italiani.

Caro bollette, possiamo finalmente stare più sereni?

Il calo poteva sembrare inizialmente un semplice caso isolato ma la situazione è ben diversa. Nonostante un evidente aumento sulle bollette di gennaio rispetto agli anni precedenti. L’obiettivo è essenzialmente quello di andare a calare i costi di un anno interno. Tuttavia, non sarà affatto facile, essendo che i consumi di luce, gas e acqua nel biennio 2022-2023 sono aumentati del doppio rispetto al biennio precedente.

Parliamo di un periodo di crisi probabilmente senza precedenti, che ha di fatto portato tantissimi italiani in condizioni complicate dal punto di vista economico, cercando di sperimentare ogni soluzione o trucchetto per poter pagare meno sul prezzo finale delle bollette. Fortunatamente, la situazione sta nettamente migliorando e il mese di febbraio dovrebbe portare delle buone nuove da questo fronte.

Infatti, in base agli ultimi dati, pare che anche nel mese di febbraio si sia registrato un calo dei consumi per quanto concerne le bollette del gas, andando così a consacrare quella che era una tendenza positiva avviatasi durante il mese di gennaio. Parliamo senza ombra di dubbio di una notizia che, come detto prima, fa ben sperare una grande quantità di italiani anche per i mesi successivi. Non è ancora chiaro se dobbiamo aspettarci o meno dei cali anche in futuro, ma sicuramente la situazione sta migliorando.