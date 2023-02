Canone RAI e bollo auto, i segreti per non pagare le due tasse

Il momento sembra essere non troppo facile per gli italiani, i quali vorrebbero evitare alcune tasse. Tra queste ce ne sono due particolarmente odiate che rispondono al nome di canone Rai e bollo auto.

Canone Rai e bollo auto, non tutti lo sanno ma possono essere evitati grazie ad alcune regole ben precise

Quando si parla di canone Rai, sono poche le regole da ricordare per capire se si può evitare di pagare una tassa del genere. Innanzitutto le persone con un’età superiore ai 75 anni saranno esenti da questo tipo di pagamento. La stessa cosa vale anche per coloro che hanno un reddito al di sotto della soglia minima. Inoltre non avendo in casa alcun tipo di televisione, potrete evitare di pagare il canone. Come sopperire alla mancanza di una TV in casa? Semplicemente con i computer e con i dispositivi mobili, i quali ormai tramite Internet possono seguire in diretta i canali del mondo Rai.

Per quanto concerne invece il bollo auto che non sarebbe altro che la cosiddetta tassa di possesso, la quale vige solo in Italia, c’è un metodo attualmente unico. Quello che dovrete fare, qualora avrete intenzione di cambiare la vostra auto, sarà quella di far ricadere la vostra scelta su di un veicolo elettrico. Per quale motivo? Semplicemente perché per tali tipologie di auto è prevista l’esenzione. Ci sono regioni, perché ricordiamo che il bollo auto è una tassa a carattere regionale, che dispongono l’esenzione dal pagamento per coloro che hanno un’auto elettrica. Ad esempio ecco Lombardia e Piemonte che non prevedono alcun tipo di pagamento del bollo auto fin quando l’auto in questione resta di proprietà dell’utente. Si tratta quindi di una soluzione che potrebbe sposare quello che è il futuro prossimo, sempre più all’insegna delle auto elettriche.