Banca famosissima in Italia sotto ATTACCO, il messaggio che prosciuga i conti

Essere clienti delle banche più referenziate in Italia è ovviamente un segnale di ulteriore sicurezza, ma non solo. I clienti possono infatti beneficiare anche di determinati servizi che molto spesso altre banche non forniscono, proprio come la protezione da alcune truppe. Una nuova truffa sarebbe girando in questi giorni e sembrerebbe essere una reale comunicazione da parte della celebre banca che tutti conoscono in Italia, della quale terremo il nome secretato.

Banca sotto attacco da parte di una truffa phishing, ecco la nuova e-mail

La truffa è un classico tentativo di phishing, il quale riguarda purtroppo una banca che negli anni è stata in grado di difendersi alla grande. L’unica cosa che non bisogna assolutamente fare è quella di cliccare sul link che appare all’interno dell’e-mail contornato di verde con scritta bianca, il quale invita ad accedere all’area riservata. Non accadrà nulla di tutto questo nel caso in cui doveste cliccare, ma andrete su una finta pagina.

Ovviamente sostituiremo il nome della banca che viene citato all’interno dell’e-mail che incolliamo qui sotto, con un generico “della banca“. Qui in basso il testo:

Gentile della banca ,

Con la presente comunicazione ti informiamo che abbiamo interrotto l’utilizzo dei servizi messi a tua disposizione perché hai raggiunto una soglia di attività che richiede la verifica obbligatoria del tuo Profilo Online Banking.

Se la verifica in questione non verrà effettuata, non sarai più in grado di utilizzare la tua carta Intesa per effettuare prelievi o per effettuare pagamenti.

ACCEDI ALL’AREA RISERVATA

Ci scusiamo per eventuali disagi.

Ti ringraziamo per aver scelto i nostri servizi.

Cordialmente,

Servizio Clienti Della banca