WindTre ha consolidato la sua posizione di rete mobile più veloce d’Italia, fornendo anche la migliore esperienza video, secondo l’ultimo rapporto sulla rete mobile per l’Italia pubblicato da OpenSignal.

Gli utenti di Vodafone e TIM hanno iniziato a trarre vantaggio dalle implementazioni 5G dei loro operatori, poiché abbiamo osservato che la loro esperienza media di velocità di download è aumentata di nuovo per la prima volta da maggio 2019. Vodafone ha inizialmente lanciato i servizi commerciali 5G a giugno 2019, seguita da TIM il mese successivo.

I test condotti su 90 giorni a partire da luglio hanno rivelato che WindTre ha registrato una velocità media complessiva di download di 30,1 Mbps sulle sue reti 3G e 4G, un aumento impressionante di 4,8 Mbps rispetto allo studio precedente, davanti a Vodafone, Iliad e TIM con 24,6 Mbps , 24,2 Mbps e 24,0 Mbps rispettivamente.

WindTre si è aggiudicata il premio Video Experience

WindTre ha vinto il premio OpenSignal Video Experience, ottenendo 69,4 punti, dopo aver vinto insieme a TIM il premio nel rapporto di maggio. Ma il vantaggio di WindTre su Vodafone, seconda classificata, è di soli 0,5 punti, e 2,5 punti separano i quattro operatori nazionali, ciò indica che la concorrenza è ancora alta.

WindTre ha mantenuto il premio Download Speed Experience e ha registrato un notevole miglioramento di 4,8 Mbps, raggiungendo ora i 30,1 Mbps. L’operatore ha anche mostrato il più grande miglioramento nell’esperienza di velocità di caricamento, vincendo questo premio con 9,9 Mbps, appena sotto il segno di 10 Mbps, dopo aver aumentato il suo punteggio di 0,7 Mbps.

Questi miglioramenti hanno spinto WindTre più avanti rispetto al secondo operatore sia in Download Speed Experience che in Upload Speed Experience, e l’operatore è ora in testa rispettivamente di 5,5 Mbps e 1,7 Mbps.