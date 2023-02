WhatsApp ha implementato alcune nuove funzionalità per tutti coloro che utilizzano la versione Android dell’app. L’app di messaggistica ha aggiunto la possibilità di condividere fino a 100 foto con i contatti e ora sarà anche possibile aggiungere una didascalia durante la condivisione di un documento.

Sono stati rilasciati anche alcuni aggiornamenti minori per la versione stabile, ecco tutto quello che devi sapere.

Precedentemente il limite era fissato a 30. Il nuovo limite potrebbe offrire un grande sollievo a chi ama condividere tante fotografie e scambiarle con gli amici. Attualmente, il servizio comprime la qualità delle foto o dei video che condividi con chiunque sull’app di messaggistica, il che rovina la qualità.

Inoltre consente a tutti gli utenti di aggiungere argomenti e descrizioni di gruppo più lunghi che aiutano a descrivere meglio le informazioni di un gruppo. Ora c’è anche un’opzione per creare avatar personalizzati e usarli come adesivi e foto del profilo. Per questo, basta andare su Impostazioni e poi su Avatar per crearne uno.

Ancora nulla sulle foto in qualità originale

Al momento non è noto quando la piattaforma aggiungerà la possibilità di condividere media di qualità originale su WhatsApp. È stato recentemente individuato nella versione beta e quindi dovrebbe arrivare presto nella versione stabile. Tuttavia, le persone che non vogliono che le loro foto o i loro video vengano compressi possono prima caricare le foto su Google Drive e quindi condividere il collegamento sull’app.

WhatsApp sta anche lavorando a un modo che ti permetterà di programmare le chiamate, una funzionalità che probabilmente rappresenterà una grande minaccia per app popolari come Zoom e Google Meet. L’app consente già a 32 persone di partecipare ad una chiamata di gruppo e l’opzione di pianificazione renderà più facile effettuare meeting. L’app aggiungerà anche avvisi per ricordare alle persone questi eventi.