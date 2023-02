WhatsApp, aggiornamento storico con l'invio di FOTO e DOCUMENTI che cambia per sempre

L’ultimo periodo ha segnato l’arrivo di tantissime novità per quanto riguarda le applicazioni che tutti hanno scaricato di base sui propri smartphone. Da ormai diverso tempo gli utenti aspettano proprio questo, ovvero nuove funzioni o dei semplici rinnovamenti per quanto riguarda l’interfaccia per godersi ancora l’applicazione come lo si faceva un tempo. Una delle applicazioni più dedite agli aggiornamenti, soprattutto durante l’inizio di questo 2023, si sta dimostrando WhatsApp, la quale ha presentato alcuna novità al fine di migliorare l’esperienza dei suoi utenti.

Effettivamente serviva una svecchiata o meglio qualcosa che andasse ad implementare l’hai già performanti funzionalità di cui WhatsApp dispone da diversi anni.

WhatsApp: l’esperienza cambia grazie a quattro nuove aggiunte che sono state implementate con l’ultimo aggiornamento di febbraio

Le nuove funzionalità che sono ora disponibili nella nuova versione dell’applicazione, consentono di fare molto di più rispetto a prima. È infatti possibile aggiungere delle didascalie ai documenti pronti per l’invio ma non solo. È stato anche aumentato il limite dei caratteri per quanto riguarda sia l’oggetto che la descrizione delle chat di gruppo. Inoltre tutti coloro che utilizzano WhatsApp per inviare delle foto o dei video, devono sapere che potranno inviarne fino a 100 in una sola volta. In più sarà possibile utilizzare degli Avatar personalizzati come sticker ma anche immagini del proprio profilo.

Inizialmente quella che potrebbe sembrare superflua è quella che serve per descrivere meglio i gruppi, e quindi l’aumento dei caratteri disponibili. Ci sono però delle novità davvero emblematiche, come la possibilità di aggiungere delle didascalie ai documenti proprio per contrassegnarli al meglio.