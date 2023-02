Un nuovo aggiornamento WhatsApp ha fatto capolino nel corso delle ultime settimane, se non mesi, riguardante l’introduzione di una delle funzioni più richieste e desiderate da parte del pubblico italiano e mondiale, un netto passo in avanti che permette all’azienda di accorciare sulla rivale Telegram.

La maggior parte delle funzioni introdotte da WhatsApp non rappresenta innovazioni o novità particolari, o praticamente mai viste, ma più che altro riempitivi che puntano a ridurre al massimo il gap venutosi a creare nei confronti di Telegram, come nel caso della possibilità di auto-inviarsi i messaggi.

WhatsApp, questo aggiornamento ci voleva proprio

La funzione è di per sé molto interessante, sebbene a prima vista gli utenti potrebbero non coglierne l’effettiva utilità. Questa consiste nell’offrire al consumatore la possibilità di inviarsi in piena autonomia dei messaggi testuali, immagini, file o allegati di qualsiasi genere, semplicemente creando una apposita conversazione visibile solo ed esclusivamente dal medesimo possessore dell’account, ed accessibile da qualsiasi dispositivo che si collegherà allo stesso account.

E’ proprio quest’ultimo passaggio il plus funzionale, infatti può favorire ad esempio la condivisione di documenti o immagini da notebook ad dispositivi mobile, senza dover ricorrere al collegamento diretto, o all’utilizzo di specifici servizi di cloud. Gli utilizzi chiaramente non terminano qui, era solamente un piccolo esempio di ciò che che si può a tutti gli effetti fare nel momento in cui si decide di abbracciare la nuova funzione di WhatsApp, già disponibile per tutti.