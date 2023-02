Webcam FULL HD a 1080p in super sconto per videocall al top, solo 19 euro

Stavate cercando una webcam per il vostro computer? Potrebbe essere questo il vostro giorno fortunato visto che Amazon la propone ad un prezzo eccezionale scontato del 15% rispetto al solito.

Webcam utile per qualsiasi tipo di computer con risoluzione in full HD disponibile e con un design davvero interessante, ecco la proposta a meno di 20 €

Amazon è il luogo dove le persone, quando hanno bisogno di acquistare tecnologia ed elettronica in generale, si recano volentieri. Coscienti del fatto che proprio qui potranno trovare degli sconti, si tratta del sito più praticato in assoluto soprattutto per gli accessori da computer. Oggi, proprio in quest’ambito, rientra di diritto una webcam di ottimo livello, la quale è collegabile ad un qualsiasi computer mediante un semplice cavo USB.

Tra le caratteristiche principali della webcam in questione c’è ovviamente il microfono per effettuare delle video call che siano di livello anche dal punto di vista dell’audio, ma soprattutto una risoluzione video pari al full HD a 1080p. non male soprattutto per coloro che utilizzano il computer per lavorare o per studiare direttamente da casa. La definizione massimo supportata da questa webcam è di 2 megapixel. Ovviamente non avrete bisogno di alcun software da installare, dal momento che si tratta di un dispositivo completamente plug & play.

Il prezzo corrisponde al 19,54 € grazie allo sconto che Amazon porta al 15%. Per completare l’acquisto dovete solo aggiungere la webcam al carrello.