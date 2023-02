Vodafone punta ad essere competitiva sul mercato della telefonia mobile anche in queste ultime fasi della stagione invernale. Il provider desidera rispondere colpo su colpo a TIM, WindTre, ma soprattutto ad Iliad che da poche settimane ha riportato a listino la sua classica promozione Giga 150.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga per febbraio

I clienti che a febbraio desiderano attivare una promozione con il provider inglese possono scegliere i vantaggi della Special 100 Giga. Il pacchetto previsto da questa promozione è sempre estremamente competitivo con un ticket di consumi senza limiti per chiamate ed SMS e con 100 Giga per navigare in internet, anche con la tecnologia del 5G laddove disponibile.

I clienti che scelgono la Special 100 Giga di Vodafone si troveranno a pagare una quota mensile pari a 9,99 euro oltre ad un costo di attivazione pari a 10 euro. Incluso nel costo di attivazione, la spesa per l’acquisto della SIM card.

Come per altre ricaricabili delle precedenti settimane, anche in questa circostanza Vodafone prevede una tutela per il suo pubblico, ossia la garanzia di prezzo bloccato nei sei mesi che seguono la sottoscrizione della SIM. In questo periodo di tempo non saranno possibili né rimodulazioni sulle soglie di consumo, né tantomeno sui prezzi.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga devono necessariamente recarsi presso uno dei numerosi store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.