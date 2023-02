Due gatti, appartenenti a una specie molto rara, sono stati avvistati sul Monte Everest. Il gatto di Pallas (detto anche manul), è un felino solitario che vive principalmente in Cina e Russia. Questi due felini, scoperti di recente, hanno lasciato tracce nel parco nazionale di Sagarmatha, in Nepal. Ma in realtà non sono stati visti.

Gli scienziati sono stati in grado di accertare la loro presenza analizzando geneticamente campioni fecali prelevati dal sito nel 2019. “I ricercatori hanno trovato prove del DNA di pika e donnola di montagna nei campioni, un’importante fonte di cibo per il gatto di Pallas“, hanno descritto gli scienziati in un comunicato stampa.

“È fenomenale trovare prove di questa specie rara e straordinaria in cima al mondo“, osserva la dottoressa Tracie Seimon dello Zoological Health Program della Wildlife Conservation Society, prima di aggiungere: “La scoperta del gatto di Pallas sull’Everest evidenzia la ricca biodiversità di questo remoto ecosistema di alta montagna ed estende la gamma conosciuta di questa specie al Nepal orientale“.

Questa specie di gatto discende dal leopardo. Si distinguono per la testa “un po’ appiattita con orecchie molto piccole e arrotondate“, come descritto da LeFigaro. Sono in grado di sopportare temperature invernali molto basse (fino a -50°C) grazie al loro folto mantello a macchie bianche e nere.

Dove vive questa specie

I gatti di Pallas vivono in “aree rocciose, steppe e pendii ripidi”, precisa Florian Kirchner, responsabile del programma “Specie” dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). L’animale è già stato ritrovato in Himalaya ma sorprende constatare la sua presenza così in alto, a 5000 metri sul livello del mare, sull’Everest.

“Sono abituati a vivere in quota, tra i 500 e i 2000 metri. Ma è comunque una sorpresa vederli in una zona così estrema, dove trovano poche prede”, rivela il ricercatore. A causa del degrado del loro habitat, i pika, le marmotte e le donnole, le principali fonti di cibo per questi rari felini, stanno scomparendo.

Come molte altre specie animali, l’habitat del gatto Pallas viene trasformato dall’uomo in una “zona di coltivazione per bestiame o infrastrutture umane e industriali“. Ciò minaccia la sopravvivenza della specie, nonostante sia classificata come “meno preoccupante“, vale a dire che non è più in pericolo di estinzione.