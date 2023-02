In questi ultimi giorni sarà possibile attivare delle nuove offerte mobile dell’operatore telefonico TIM. In particolare, una di queste si chiama TIM Power Iron ed include una grande quantità di traffico dati per navigare.

Tim Power Iron, nuova offerta con tanti giga per navigare

A partire dal 15 febbraio 2023 l’operatore telefonico TIM ha deciso di proporre in alcuni negozi autorizzati l’attivazione di una nuova offerta mobile molto interessante. Come già accennato, si tratta dell’offerta mobile denominata TIM Power Iron. Questa offerta include ogni mese ben 80 GB di traffico dati per navigare con connettività pari al 4G. La velocità massima arriva a 150 mbps in download.

Oltre a questo, con questa offerta sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo come già detto è molto basso. Gli utenti che attiveranno questa offerta dovranno infatti pagare un costo di soli 6,99 euro al mese.

Oltre a questa offerte, l’operatore telefonico ha anche reso disponibile nei negozi l’offerta denominata TIM Steel New 150 Giga. Come suggerisce il nome, l’offerta in questione include una quantità di traffico dati esagerata pari ad addirittura 150 GB. L’offerta include poi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo mensile da pagare in questo caso è di 7,99 euro.

Con entrambe le nuove offerte proposte in questi giorni dall’operatore telefonico TIM sono poi inclusi senza costi i servizi di reperibilità di TIM, ovvero Chiama Ora e LoSai.