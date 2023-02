La tragica vicenda accaduta nel Laboratorio Cura di San Paolo il 16 gennaio ha messo in luce il pericolo rappresentato dall’ingresso di oggetti metallici all’interno di una sala di risonanza magnetica (MRI). Se prima non conoscevate la ragione dietro tale precauzione, tra poco ne conoscerete il motivo.

Risonanza Magnetica: l’incidente mortale provocato da una pistola

Leandro Mathias de Novaes, un avvocato quarantenne, ha accompagnato sua madre per una risonanza magnetica nella struttura sanitaria brasiliana. Tuttavia, quel giorno è stato anche l’ultimo della sua vita a causa di un tragico incidente che si sarebbe verificato poco dopo. Secondo il rapporto rilasciato dalla clinica, de Novaes aveva con sé una pistola regolamentata con porto d’armi che poco prima aveva rifiutato di lasciare all’esterno nonostante le richieste verbali e scritte di rimuovere tutti gli oggetti metallici.

Ma cosa è successo? La macchina per la risonanza magnetica utilizza un campo magnetico da 1,5 a 3,0 tesla per costringere i protoni nelle molecole d’acqua a puntare approssimativamente nella stessa direzione. Se gli oggetti metallici vengono introdotti nella sala della risonanza, il campo magnetico può creare una corrente elettrica nel materiale capace di condurre abbastanza calore da provocare una brutta ustione localizzata. Tuttavia, questo non è l’unico pericolo.

La pistola portata da de Novaes ha infatti sparato accidentalmente, causando una ferita mortale all’avvocato. Non si è capito come ciò sia potuto accadere, ma il fatto è che l’ingresso di oggetti metallici all’interno della sala di risonanza magnetica può causare seri pericoli per la sicurezza dei pazienti e del personale medico.

Il portavoce della struttura ha dichiarato che “tutti i protocolli di prevenzione degli incidenti sono stati seguiti dal team, come è consuetudine in tutte le unità”. Sia il paziente che il suo accompagnatore sono stati istruiti sulle modalità di accesso alla sala visite e avvertiti della rimozione di qualsiasi oggetto metallico.