Xiaomi è uno dei brand maggiormente cresciuti nel corso degli ultimi anni, seconda solo a Realme, garantendo a tutti gli utenti l’accesso ad una immensa serie di prodotti dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. Per questo motivo accogliamo con stupore, e piacere, la possibilità di mettere le mani su uno sconto del 65% sull’acquisto di uno dei modelli più richiesti.

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle spettacolari offerte Amazon, ricevendo gratis anche una serie di coupon e di codici sul vostro smartphone, allora dovete approfittare sin da subito di questo specifico canale telegram esclusivo.

Xiaomi, questo prodotto è al 65% di sconto

Uno dei prodotti più richiesti di casa Xiaomi tocca il comparto audio, stiamo parlando delle bellissime Xiaomi Buds 3, cuffiette (o auricolari) bluetooth, che ricordano fortemente le Apple AirPods, almeno per quanto riguarda il design e l’estetica. Sono realizzate quasi interamente in plastica, presentano colorazione bianca lucida, e godono di una autonomia eccellente.

Il loro punto di forza è sicuramente rappresentato dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, poiché al giorno d’oggi sono scontate del 65% rispetto al listino di 129 euro, riuscendo difatti a pagarle solamente 44,99 euro (PREMETE QUI per l’acquisto).

La potenza è di circa 40dB con ANC ibrido, ciò permette quindi di godere di un pieno isolamento dall’ambiente circostante, con autonomia di 32 ore complessive (e 7 ore sul singolo auricolare), certificazione IP55 per la protezione contro schizzi d’acqua, ma sopratutto la possibilità di collegare a due device in contemporanea, in modo ad esempio di ascoltare la musica da PC, ed avere comunque la possibilità di rispondere alle chiamate sullo smartphone, senza disconnessioni.