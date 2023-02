Il noto produttore di smartphone Oscal ha deciso di stupire ancora. A partire da lunedì prossimo, infatti, l’azienda renderà disponibile all’acquisto il suo nuovo rugged phone. Si tratta in particolare del nuovo Oscal S80. Quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo speciale di appena 216 euro con uno sconto del 40%. La promozione sarà valida fino ad oggi 17 febbraio 2023, quindi rimane pochissimo tempo per approfittarne.

Oscal S80, il nuovo rugged phone ora ad un super prezzo con uno sconto del 40%

Oscal S80 è il nuovo smartphone corazzato del noto marchio e ora sarà possibile acquistarlo a questo link con un notevole sconto del 40%. Si tratta di un dispositivo molto curato dal punto di vista estetico e super resistente. Dispone infatti della certificazione militare MIL-STD-810H ma non solo. Lo smartphone dispone anche della certificazione IP69K e IP68 che lo rendere resistente anche alle immersioni in acqua.

Il suo comparto fotografico include poi un sensore fotografico principale da 12MP, ovvero il sensore Sony® IMX362. Quest’ultimo è in grado di offrire scatti davvero luminosi anche in condizioni di scarsa luminosità. Ad accompagnarlo è anche presente un sensore grandangolare da 8 MP. Sotto alla scocca è inoltre presente una batteria davvero esagerata da addirittura 13000 mAh. Questa garantisce fino a 20 ore di riproduzione di contenuti multimediali e fino a 15 ore di videogioco. In caso di necessità, è comunque presente il supporto alla ricarica rapida da ben 33W che garantisce tempi di ricarica ultra veloci.

Il nuovo rugged phone Oscal S80 sarà disponibile all’acquisto a partire da lunedì prossimo. Fino ad oggi 17 febbraio, però, sarà possibile acquistarlo a questo link ad un prezzo scontato di appena 216€ grazie allo sconto del 40%.