Netflix è pronta per dare seguito anche nei paesi europei alla sua importante rivoluzione degli account condivisi. I rumors di queste settimane, che seguono le iniziative del colosso streaming già intraprese negli USA, sono stati quindi confermati: le condizioni per gli utenti della piattaforma cambieranno a breve.

Netflix, pronti nuovi listini per gli account condivisi

La scelta di Netflix di puntare su un cambio strategia per gli account condivisi nasce dalla volontà di massimizzare i profitti, senza per questo andare ad intaccare quelli che sono i listini base per la visione dei contenuti.

Netflix andrà quindi ad eliminare il suo tacito consenso degli scorsi mesi e anni con la condivisione per l’accesso alla piattaforma con persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico è conclusa. Per primi i clienti di Spagna e Portogallo, qualora vorranno condividere il loro account dovranno pagare un piccolo extra.

La novità di Netflix riguarderà una nuova forma per i piani di visione. In linea con quanto fatto da NOW TV o DAZN, Netflix sta lavorando al lancio di un nuovo piano Premium, che sia costoso ma che garantisca al tempo stesso la possibilità regolare per gli utenti di vedere contenuti su diversi dispositivi in diversi luoghi.

Per arginare questa pratica diffusa Netflix andrà anche da incrementare le sanzioni per i trasgressori che, mediante diverse tecnologie (dalla VPN alla modifica degli indirizzi IP) andranno a condividere senza permesso il loro profilo con amici, parenti o sconosciuti. Tra le sanzioni previste non è da escludere ovviamente quella più gravosa, ossia l’esclusione dell’utente incriminato dalla piattaforma, il cosiddetto ban definitivo dal servizio.