Mouse WIRELESS per dimenticare i fili al computer a metà prezzo, costa 7 euro

Un mouse dalle piccole dimensioni ma grande per qualità è disponibile su Amazon oggi ad un prezzo ribassato quasi del 50%.

Continuano ad arrivare nuove offerte per quanto concerne Amazon, ma sono tantissimi gli utenti che sistematicamente se ne perdono.proprio per questo motivo un consiglio molto utile potrebbe essere quello di invitarli tutti ad iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale, il quale include ogni giorno le migliori offerte ma anche codici sconto in regalo. Clicca qui per entrare.

Mouse wireless per una postazione computer senza fili, ecco la proposta su Amazon da parte del celebre marchio Trust

C’erano pochi dubbi sul fatto che qualcuno stesse cercando un mouse wireless ta acquistare magari per abbinarlo semplicemente al proprio notebook che porta sempre con sé.la proposta di oggi è davvero allettante, visto il prezzo ma soprattutto la qualità del mouse in questione. Ad assicurarla ci pensa il famosissimo marchio da sempre produttore di accessori per computer, ovvero Trust.

Tra le caratteristiche principali di questo mouse, oltre alla possibilità di connetterlo senza fili grazie al ricevitore da collegare USB al computer sul quale lo si vuole utilizzare, c’è anche l’ergonomia. Ci sono infatti degli inserti laterali in gomma per una presa molto più comoda soprattutto durante le sessioni di lavoro più lunghe. Inoltre si può beneficiare di una frequenza che va dagli 800 ai 1600 DPI. Sono quindi tutte caratteristiche principali per un mouse wireless, le quali possono essere rispettate spendendo una cifra scontata del 47% su Amazon. Si tratta di un prezzo finale di soli 7,99 €. Per acquistare il mouse, bisogna solo ultimare l’acquisto aggiungendolo al carrello.