MediaWorld è pronta a tornare sulla cresta dell’onda della rivendita di elettronica, arrivano proprio in questi giorni tantissimi sconti speciali che riescono a ridurre al massimo la spesa finale che fa invidia ai principali rivenditori di elettronica.

Il volantino è attualmente attivo in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale, ma allo stesso modo è possibile accedervi comodamente dal divano di casa propria, così facendo si potrà godere del medesimo sconto, ricevendo la merce a domicilio, anche se potrebbe venire richiesto il pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo.

MediaWorld, le occasioni sono pronte per fare la differenza

Sono davvero tantissimi i prodotti mobile in promozione da Mediaworld, inseriti all’interno dell’ultimo volantino attivato dall’azienda fino al 27 febbraio 2023. Partendo proprio dalla fascia alta della telefonia, si possono acquistare i vari Galaxy Z Flip4, il foldable più amato e desiderato, al prezzo di 919 euro, senza comunque dimenticarsi anche di Apple iPhone 13, il modello dello scorso anno, con il suo prezzo di 899 euro, oppure di Galaxy S22, disponibile a 703 euro, per finire con i dispositivi più recenti: iPhone 14+ e iPhone 14 Pro, in vendita rispettivamente a 1178 e 1339 euro.

Non mancano chiaramente anche tantissimi altri riferimenti verso modelli decisamente meno costosi, con cifre che non vanno oltre i 400€, ad esempio per Redmi 10, Realme 10, Oppo A16s, Oppo A96, TCL 405, TCL 30Se, realme C33 e similari. Tutti i dispositivi elencati sono distribuiti alle solite condizioni di vendita, senza differenze particolari da segnalare.