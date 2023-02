Iliad in questo mese di febbraio ha puntato sull’usato sicuro, proponendo a listino la sua migliore tariffa nonché la più popolare: la Giga 150. I clienti che decidono di attivare una SIM con il provider francese potranno beneficiare di una delle ricaricabili più complete del momento, a costi molto vantaggiosi.

Iliad, a febbraio la tariffa con 150 Giga e 5G gratis

La Giga 150 prevede sempre lo stesso schema con un costo mensile pari a 9,99 euro ogni trenta giorni e con la piena disponibilità di consumi senza limiti per le chiamate e per gli SMS oltre a 150 Giga per la navigazione di rete. I clienti riceveranno inoltre 6 Gbps utili per la connessione in roaming all’estero e soprattutto il 5G per una navigazione con le velocità più alte di sempre.

Uno dei punti di forza della Giga 150 di Iliad resta quello dei servizi alternativi: gli utenti, infatti, potranno accedere alle reti 5G completamente a costo zero. Laddove disponibili sul territorio e laddove presente la copertura, gli abbonati del provider potranno navigare con le linee più veloci di sempre senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla ricaricabile.

A differenza di altri provider la strategia commerciale di Iliad è differente. Se gestori tra cui TIM e Vodafone continuano a prevedere il 5G con una piccola spesa extra da aggiungere ai costi della propria ricaricabile di riferimento, la tecnologia per la navigazione in casa Iliad sarà disponibile senza alcun genere di costo aggiuntivo. Inoltre, Iliad si è impegnata a mantenere il 5G gratis a tempo indeterminato per vecchi e nuovi clienti.