Iliad ha la promo BOMBA per distruggere TIM e Vodafone, ecco 150GB in 5G

Dopo le tante nuove offerte lanciate nell’ultimo periodo da gestori di un livello leggermente più basso rispetto a quelli a cui tutti sono abituati, sembra che si stiano ristabilendo le gerarchie. Secondo quanto riportato i grandi provider avrebbero deciso di dare il proprio apporto a coloro che stanno trovando nuovi gestori. Gli utenti che non sono contenti delle loro esperienze attuali, avranno quindi più opportunità per cambiare aria. C’è da constatare infatti che rispetto ad alcuni anni fa non è più così difficile trovare un nuovo gestore, visti i tempi abbreviati per il passaggio da un provider all’altro ma soprattutto la disponibilità di tanti contenuti ormai in tutte le offerte di qualsiasi altro gestore.

A rubare il palcoscenico alle realtà più alti sonanti durante l’ultimo periodo ci hanno pensato i piccoli provider, soprattutto quelli virtuali. Queste aziende hanno avuto modo di crescere nel tempo, appoggiandosi alle reti di provider molto più navigati nel settore. Piano piano, facendosi forza anche con i loro contenuti che sembrano infiniti, i gestori virtuali anno quindi monopolizzato il mercato, annullando la leadership di quei due o tre i provider che da sempre dominano. Iliad riesce però ancora ad imporre la sua prepotenza grazie alla sua offerta migliore che sarebbe tornato.

Iliad distrugge le speranze dei gestori virtuali con il ritorno della sua offerta da 150 giga in 5G

Ricordate l’offerta Iliad che costava solo 9,99 € al mese includendo tutto al suo interno? È ritornata allo stesso prezzo.

Basta infatti tale somma ogni mese per avere 150 giga in 5G per navigare sul web ma soprattutto minuti senza limiti verso tutti con messaggi illimitati.