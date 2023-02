L’operatore telefonico virtuale ho Mobile offre una vasta gamma di offerte mobile a basso costo. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta con una elevata qualità di giga per navigare. Si tratta in particolare dell’offerta ho. 6,99 120 GB.

ho Mobile propone la nuova offerta low cost ho. 6,99 120 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha reso disponibile una nuova offerta. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata ho. 6,99 120 GB. Si tratta di un’offerta piuttosto conveniente. Ogni mese, infatti, l’offerta include ben 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo da pagare ogni mese è poi molto basso. Si tratta infatti di soli 6,99 euro al mese. ho. 6,99 120 GB è un’offerta però limitata. Sarà infatti attivabile soltanto fino al prossimo 15 marzo 2023.

Questa offerta si potrà attivare presso alcuni negozi autorizzati. La potranno attivare tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori. Tra questi, sono inclusi Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Lycamobile, Daily Telecom e altri operatori virtuali. Non è previsto alcun costo di attivazione.

Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale di ho Mobile e ancora disponibile l’offerta ho. 6,99 100 GB. Anche questa include dunque una quantità esagerata di traffico dati per navigare. Include poi sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Anche qui il costo è di 6,99 euro al mese.