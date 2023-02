Expert fa sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale esclusiva, al suo interno si possono trovare tantissimi sconti speciali, con la possibilità comunque di godere di ottime prestazioni generali.

Il volantino è ricchissimo di prezzi bassi e di possibilità di risparmio, in questo modo i singoli utenti hanno la possibilità di spaziare tra i prodotti più richiesti e desiderati, senza differenze sostanziali, anche nel caso in cui si volesse, ad esempio, acquistare tramite il sito ufficiale.

Expert senza limiti, arrivano i nuovi sconti speciali

Expert non vuole porre limiti alle proprie ambizioni e all’immaginazione, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una campagna promozionale quasi unica, che affonda le radici nel mondo Samsung, con la possibilità comunque di approcciarsi all’acquisto di un Galaxy S22 di scorsa generazione, pagandolo solamente 699 euro.

Coloro che invece sono alla ricerca di dispositivi decisamente più economici, allora possono decidere di optare per un modello che non costa più di 400 euro, andando diretti sui vari Galaxy A53 o Galaxy A13, ma anche Realme 10, TCL 305i, Oppo A16s, Redmi 9AT, Realme c30, Honor x8a e TCL 30Se, solamente per citare qualche piccolo esempio.

Tutti questi prodotti sono disponibili senza differenze in termini di garanzia legale, sempre valida 2 anni dalla data d’acquisto, oppure per quanto riguarda il loro essere completamente sbrandizzati, gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore.