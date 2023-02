Il pacchetto di offerte WindTre GO include una fantastica opzione con 150 GB di traffico dati, minuti ed SMS verso tutti a meno di 9,00 euro al mese. L’offerta, però, non è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore bensì a coloro che effettuano il trasferimento del numero da determinati operatori low cost.

WindTre: costo e attivazione della tariffa con 150 GB!

L’offerta con 150 GB di traffico dati è la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. A soli 8,99 euro al mese, i nuovi clienti possono ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’attivazione può essere effettuata online da tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

L’operatore offre gratuitamente la nuova SIM e consente di riceverla direttamente a casa tramite corriere senza richiedere alcuna spesa di spedizione. Inoltre, include nel prezzo di rinnovo tutti i servizi utili, come la segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho Cercato, e blocca tutti i servizi a sovrapprezzo così da evitare spese impreviste.

I clienti Iliad e MVNO possono conoscere tutti i dettagli della tariffa e le altre opzioni disponibili semplicemente accedendo al sito ufficiale http://www.windtre.it. Sarà sufficiente selezionare ili gestore di provenienza per scoprire quali sono le offerte GO attualmente disponibili.