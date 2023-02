Sveglia con proiettore dell'ora, display, doppio allarme e termometro in SCONTO

Tutte le offerte migliori di Amazon in questo momento passano in secondo piano vista la grande offerta che riguarda una sveglia molto particolare.

La sveglia che proietta l’orario sul soffitto della vostra stanza, ma ecco tante altre caratteristiche

Direttamente grazie ad Amazon sarà possibile acquistare questa volta un oggetto molto utile e soprattutto tradizionale in ogni camera da letto che si rispetti.stiamo parlando di una sveglia, la quale arriva in versione digitale e non analogica proprio per stare al passo con i tempi.si tratta di un dispositivo che è in grado di esercitare la sua funzionalità principale ma fregiandosi di alcune caratteristiche davvero interessanti. Ricordiamo infatti che la sveglia in questione è dotata di un ampio display LCD, nel quale potrete notare l’orologio digitale con doppio allarme, il timer in stand-by la funzione da 12 o 24 ore, il termometro interno e anche la funzione di snooze.

Quello che però stupisce oltre a queste funzionalità, è la possibilità di proiettare tramite il piccolo proiettore situato sul lato del display, l’orario direttamente sul soffitto della vostra stanza o su una parete in base a come indirizzerete il fascio di proiezione. La distanza consigliata per un risultato ottimale in questo caso è compresa tra 1 e 3 metri. L’oggetto in vendita su Amazon costa solo 22,99 €, grazie allo sconto del momento. Ricordiamo poiché ci sono anche due anni di garanzia oltre ai classici 30 giorni di reso che Amazon permette a partire dalla data di acquisto.