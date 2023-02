Lo smartphone Realme più richiesto degli ultimi mesi è disponibile ad un prezzo veramente assurdo su Amazon, il risparmio è garantito per ogni singolo utente che decide di affidarsi all’e-commerce per riuscire così ad acquistare il prodotto maggiormente desiderato.

I coupon sono gratis in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale, se volete averli gratis direttamente sul vostro smartphone, allora dovete correre subito ad iscrivervi a questo link, risparmierete tantissimo su tutto.

Realme, la nuova offerta sullo smartphone economico

Lo smartphone di cui vi parliamo nell’articolo è l’ottimo realme 9i, un modello complessivamente molto economico, in quanto parte da un listino di 249 euro, oggi reso ancora più appetibile per la maggior parte degli utenti, data la disponibilità di uno sconto del 31%, per un prezzo finale di soli 173 euro (LINK ACQUISTO).

Il modello in questione incarna alla perfezione la filosofia di pensiero di Realme, infatti è caratterizzato da un eccellente rapporto qualità/prezzo, a partire dall’ottima batteria da 5000mAh che garantisce una autonomia decisamente superiore al normale. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 680, con ricarica rapida a 33W, affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), senza comunque dimenticarsi dell’eccellente display da oltre 6 pollici di diagonale con refresh rate a 90Hz. Il sistema operativo di partenza è Android 11, sono comunque previsti aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi.

La vendita è gestita direttamente da Amazon, con consegna quasi immediata successivamente all’acquisto, ricordiamo che le condizioni di base sono le solite: no brand con garanzia di 24 mesi, quindi piena libertà di scelta con aggiornamenti sempre tempestivamente rilasciati dal produttore.