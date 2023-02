Selfie più LUMINOSI con la ring light con 60 LED su Amazon in super sconto

Una delle offerte più interessanti della giornata riguarda un modo per illuminare soprattutto i vostri selfie. Stiamo parlando chiaramente di una ring light, dispositivo fantastico per coloro che amano la fotografia ma soprattutto la luminosità che gli si può concedere.

Una ring light per i selfie da apporre al vostro smartphone, è in sconto su Amazon

La ring light di cui si parla oggi è una delle più interessanti attualmente su Amazon, visto che include anche una batteria aggiornata con alta capacità. Non bisognerà quindi ricaricarla frequentemente, soprattutto vista la funzione di protezione della Ricarica in modo da evitare il sovraccarico. Durante la ricarica si illumina di rosso, mentre il LED diventa verde nel momento in cui è completamente carica in merito alla luminosità, ci sono 60 LED ad alta luminosità che possono emettere sia luce fredda che calda, utilizzando tre modalità di illuminazione per diverse esigenze.

Sarà quindi un gioco da ragazzi illuminare le vostre foto. Il design quadrato più quello circolare da 11 cm di grandezza di diametro risulta estremamente alla moda, oltre che in grado di riempire ancor di più di luce l’ambiente circostante alla foto. Il prezzo è un vero e proprio regalo dal momento che questo dispositivo viene venduto su Amazon a 14,99 €. Per completare l’acquisto, bisogna solo aggiungerlo al carrello.ricordiamo che ci sono anche due anni di garanzia ma soprattutto 30 giorni di reso a partire dall’acquisto.