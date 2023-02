Fra ormai pochissimi giorni si terrà il famoso evento di tecnologia mondiale legato al Mobile World Congress 2023 di Barcellona. A questo importante evento parteciperà anche il noto produttore cinese Realme. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco svelato che il prossimo 28 febbraio 2023 annuncerà ufficialmente il nuovo smartphone Realme GT 3. Secondo i rumors, questo device potrebbe essere la versione globale di Realme GT Neo 5.

Realme annuncerà il nuovo Realme GT 3 il prossimo 28 febbraio: forse sarà un rebranded

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Realme ha rivelato che il prossimo 28 febbraio 2023 annuncerà durante il Mobile World Congress il nuovo smartphone Realme GT 3. Osservando i teaser emersi da poco in rete, possiamo scoprire che anche questo device potrà vantare il supporto alla ricarica rapida da addirittura 240W.

Tuttavia, questa caratteristica l’abbiamo già vista su un altro smartphone dell’azienda. Stiamo parlando del nuovo Realme GT Neo 5, già annunciato ufficialmente in Cina. Tutto questo potrebbe lasciare intendere che Realme GT 3 sarà la versione rebranded per il mercato globale del fratello Realme GT Neo 5. Per il momento, però, non abbiamo una conferma ufficiale da parte di Realme.

Se così fosse, però, potremmo aspettarci anche sul nuovo smartphone di Realme la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.4 pollici. La risoluzione del pannello sarà elevata e ci sarà una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz, con una luminosità di picco di 1400 nits. Come processore, invece, potremmo aspettarci la presenza del potente soc Snapdragon 8+ Gen 1 con diversi tagli di memoria interna.