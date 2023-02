Conosciuta per il suo cibo e la sua cultura unica, l’Italia ha una storia anche se si parla di francobolli. Collezionisti interessati al paese e le regioni correlate hanno una vasta gamma di opzioni per costruire una grande raccolta tematica.

I francobolli italiani sono spesso descritti come aventi bellezza classica e significato filatelico, ecco perché sono stati molto apprezzati da specialisti e collezionisti in tutto il mondo. Alcuni sono stati prodotti in quantità molto limitate, e averne uno antico può essere un’opportunità per un grande investimento a lungo termine.

L’errore siciliano emesso nel 1859 è il francobollo più notevole della storia filatelica italiana. Il francobollo è così costoso a causa di un errore di colore: dovrebbe essere stampato in giallo, ma causa ignoto sono stati prodotti in blu. Gli esperti affermano che solo due esemplari di questo francobollo vintage sono riusciti a sopravvivere. Entrambi gli elementi sono stati presentati durante la Manchester Philatelic Exposition nel 1899.

Ecco quanto costa

Successivamente, questi oggetti da collezione unici sono stati separati e sono stati offerti

all’asta come parte di una famosa collezione Ferrari. Un così grande valore si spiega anche con la sua impressionante età. Questo francobollo vintage altamente desiderabile è apparso a Dreyfus all’asta che si è svolta nel giugno 2011. Il francobollo è stato battuto a 1,8 milioni di euro. Il lotto era acquistato da un offerente online dagli Stati Uniti.

Non è la prima volta che un francobollo del genere sia stato venduto per un prezzo così alto, ce ne sono ancora molti in circolazione che valgono più di 100mila euro.