Lasciare in carica il proprio smartphone durante la notte è una pratica molto comune ma che comporta anche dei grossi rischi sia per il dispositivo che per la salute.

Bisognerebbe prendere maggiore consapevolezza per quanto riguarda i danni che questa pratica può causare e seguire dei piccoli accorgimenti per evitare le conseguenze negative che ne possono derivare.

Rischi per la salute

Lasciare lo smartphone in carica di notte sul comodino può comportare seri rischi per la salute umana. Molti studi hanno dimostrato che le radiazioni elettromagnetiche emesse da questi dispositivi possono causare disturbi del sonno inducendo, nei casi più estremi, insonnia oppure riducendo la qualità del sonno stesso.

Inoltre questa pratica può anche determinare stress e ansia generati dal controllo continuo che si vuole avere sui social network. In sostanza, avendo lo smartphone a portata di mano durante la notte ci può spingere a controllare in continuazione le notifiche che ci arrivano, disturbando il nostro riposo.

Rischi per il dispositivo

Anche i rischi per gli smartphone stessi sono notevoli. Quando la batteria raggiunge il 100%, la maggior parte dei telefoni interrompe la carica per evitare il sovraccarico della batteria. Nel caso in cui il telefono o il caricatore siano danneggiati questa interruzione potrebbe non avvenire, causando enormi danni alla batteria.

Inoltre, se la carica continua, il dispositivo potrebbe andare incontro ad un surriscaldamento che può portare anche ad incendiare il telefono stesso. Creando un serio rischio per la salute di chi si trova nei paraggi.

A causa di tutti questi fattori sarebbe meglio cercare di caricare il proprio smartphone durante il giorno e di utilizzare sempre caricatori originali per mantenere al meglio lo stato della batteria. Seguendo alcune semplici accortezze si può migliorare di molto sia la salute personale che quella del dispositivo.