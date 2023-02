PS5, in Italia proseguono i problemi con il lettore ottico e non solo

La tanto attesa PS5, console di nuova generazione di Sony, ha fatto il suo debutto sul mercato lo scorso novembre, ma purtroppo per alcuni utenti, si è rivelata una fonte di frustrazione a causa di problemi tecnici. Tra questi vi è il lettore ottico, che sembra non funzionare correttamente. Si tratta di un problema già segnalato a gennaio, ma che tutt’oggi persiste, anche su acquisti recenti.

PS5: pregi e difetti della console di ultima generazione

Il problema sembra riguardare principalmente (ma non esclusivamente) le console vendute in bundle con God of War Ragnarok o il pacchetto con GOW Ragnarok, Marvel’s Spider-Man e Horizon Forbidden West. Non si hanno numeri precisi sui casi di malfunzionamento del lettore ottico su PS5, ma ci sono molte segnalazioni sui forum online, sui social network e tramite email.

Ad esempio, un utente di un forum ha scritto di avere lo stesso problema con il nuovo bundle 2 controller, mentre un altro utente ha riscontrato lo stesso dilemma con una console acquistata alle Canarie. In entrambi i casi, il lettore ottico non funzionava e l’unica soluzione era quella di restituire la console per poi chiedere un cambio o una riparazione.

Una lettrice ha invece segnalato di aver avuto lo stesso problema con una console acquistata da un rivenditore privato. Dopo aver giocato per alcune ore, la console ha smesso di leggere i dischi e ha emesso un rumore metallico. Anche in questo caso, è stata restituita al rivenditore per una riparazione o un cambio.

La situazione è preoccupante, in quanto il malfunzionamento del lettore ottico impedisce di utilizzare la console per giocare ai giochi su disco. Sony non ha ancora fornito una soluzione definitiva al problema, ma sembra che stia lavorando per risolverlo. Nel frattempo, gli utenti che riscontrano il problema possono contattare il servizio clienti di Sony per chiedere assistenza.

Il problema del lettore ottico di PS5 è solo uno dei tanti problemi tecnici che gli utenti hanno riscontrato con la nuova console di Sony. Gli altri riguardano la connettività Wi-Fi e Bluetooth, la qualità dell’immagine e il funzionamento del sistema operativo.

Nonostante ciò, PlayStation 5 resta una console con un’ampia gamma di giochi, tra cui molti esclusivi di Sony, con una grafica 4K e l’audio 3D.