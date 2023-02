Kosmos 2499, il satellite russo disintegrato in orbita è pericolosissimo per l'uomo

La recente notizia del satellite russo Kosmos 2499 che si è disintegrato in orbita creando una grande nuvola di detriti ha sollevato numerose preoccupazioni in tutto il mondo. Il satellite ha lasciato almeno 85 pezzi separati di spazzatura in orbita, il che potrebbe rappresentare un grande problema per i veicoli spaziali in futuro.

Kosmos 2499: il problema è più serio del previsto

Il satellite russo, che non ha uno scopo noto, si muoveva in modi insoliti, usando manovre motorizzate per avvicinarsi ad altri oggetti in orbita. Ciò ha portato a molte speculazioni riguardo alla sua vera funzione: c’è chi pensava fosse un satellite di manutenzione per mantenere altri in orbita, e chi invece credeva che fosse un nuovo tipo di arma anti-satellite.

Nonostante le incertezze riguardo al suo scopo, la cosa certa è che la nube di detriti generati rimarrà in orbita per gli anni a venire e si aggiungerà alla spazzatura spaziale esistente. Quest’ultima rappresenta una seria minaccia per i veicoli spaziali che si muovono intorno alla Terra, portando a danni molto gravi.

L’incidente del Kosmos 2499 non è il primo di questo tipo. Negli ultimi anni, il problema della spazzatura spaziale è diventato sempre più urgente, tanto che molti scienziati e ingegneri stanno lavorando per trovare soluzioni innovative come l’uso di robot e droni per raccogliere la spazzatura spaziale, la creazione di satelliti che si auto-decompongono alla fine della loro vita utile, e la sviluppo di tecnologie per spingere la spazzatura spaziale fuori dall’orbita terrestre.

Tutto questo perché vi è una mancanza di regolamentazione internazionale efficace per la spazzatura spaziale. Attualmente infatti, non esiste un accordo globale sulle modalità di smaltimento, e questo ha portato a una situazione in cui molti paesi continuano a lanciare nuovi satelliti senza preoccuparsi minimamente del problema.