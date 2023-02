iRobot Roomba 971 è un ottimo robot aspirapolvere caratterizzato dalla presenza di tecnologie superiori al normale, e sopratutto la possibilità di godere di una miriade di funzioni, a cifre tutt’altro che elevate, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Con Amazon gli utenti possono risparmiare moltissimo, scoprite in esclusiva assoluta le offerte e tutti i coupon gratis, ricevendo i prezzi più bassi sullo smartphone, grazie alla presenza di un canale Telegram interamente dedicato, lo trovate a questo indirizzo.

iRobot Roomba 971, la promozione attivata su Amazon

iRobot è il brand più conosciuto ed apprezzato, per quanto ne concerne il mondo dei robot aspirapolvere, per questo motivo accogliamo con piacere ed emozione una importante promozione attivata da Amazon, la quale riesce a mettere a disposizione degli utenti tantissimi sconti molto special.

Il modello incluso nella campagna è l’iRobot Roomba 971, un dispositivo di altissima qualità, il quale parte da un listino di 499 euro, ma che grazie proprio agli sconti messi in piedi da Amazon, può essere acquistato con una riduzione del 40%, ed un totale quindi di soli 299,90 euro (LINK PER ACQUISTARE).

Le prestazioni sono sicuramente al top, si tratta di un prodotto che non ha nulla da invidiare ai più quotati e costosi, perfetto per i possessori di animali domestici, integra un sistema di pulizia a 3 fasi, possibilità di programmare le operazioni mediante l’applicazione mobile (disponibile per Android e iOS), una rumorosità complessiva di 70 decibel, per finire con le tecnologie Power-Lifting e Dirt Detect. Essendo un prodotto spedito direttamente da Amazon, ricordiamo incarnare tutte le garanzie del caso.