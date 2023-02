La Stanza delle Necessità è la tua base operativa ed è completamente personalizzabile in Hogwarts Legacy. Qui è dove preparerai pozioni, coltiverai piante e ti prenderai cura delle tue bestie magiche.

Dopo aver completato la missione della storia principale “La Stanza delle Necessità“, sbloccherai la destinazione da usare e una fiamma volante nella sezione “Stanze Segrete” della mappa di Hogwarts.

Imparerai l’incantesimo Conjuring e Evanesco durante la missione della storia principale “The Room of Requirement” e l’incantesimo di Alterazione durante la seguente missione secondaria, “Interior Decorating“.

Incantesimo di evocazione: ti consente di posizionare oggetti nella Stanza delle Necessità

ti consente di posizionare oggetti nella Stanza delle Necessità Incantesimo di alterazione: cambia l’aspetto o l’orientamento di un oggetto quando viene lanciato nella Stanza delle Necessità. L’incantesimo Alterazione può anche essere usato su qualsiasi cosa, dal soffitto al pavimento.

cambia l’aspetto o l’orientamento di un oggetto quando viene lanciato nella Stanza delle Necessità. L’incantesimo Alterazione può anche essere usato su qualsiasi cosa, dal soffitto al pavimento. Evanesco: Rimuove gli oggetti dalla Stanza delle Necessità restituendo anche della pietra di luna

Per usare gli incantesimi, premi “T” (su PC) o direttamente sul D-Pad (su console) e equipaggiali sulla tua hotbar. Questi incantesimi sono utilizzabili solo nella Stanza delle Necessità, quindi assicurati di disattivarli quando esci.

Come espandere la Stanza delle Necessità in Hogwarts Legacy

Escluse le espansioni del Vivarium, la Stanza delle Necessità può espandersi due volte, offrendoti più spazio per posizionare postazioni, mobili e decorazioni. Puoi personalizzare l’aspetto della stanza modificando l’aspetto del soffitto, delle pareti e del pavimento. Per farlo, devi completare due missioni:

Dopo la missione “Decorazione d’interni”, si aprirà un’altra sezione della Stanza delle Necessità.

Dopo aver completato la quest della storia principale “The Final Repository”, la stanza della quest si espanderà ancora di più.

Potresti notare che molte decorazioni non sono disponibili quando sblocchi per la prima volta la Stanza delle Necessità. Per ottenere più decorazioni, puoi trovarle in forzieri casuali in giro per il mondo o riceverle dopo aver completato determinate missioni.