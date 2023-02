Molti collezionisti stanno impazzendo per avere schede SIM con numeri difficili da ottenere. Ecco le sequenze da guardare che sono considerate “rare”.

Non è solo un numero di telefono, può essere un vero tesoro. Non molte persone sanno che a volte possedere una SIM vale oro. Alcuni numeri di telefono, infatti, hanno un valore inestimabile e possono arricchire il portafoglio di molte persone.

Ci sono alcune SIM davvero rare, e sono quelle che hanno una sequenza numerica che non può essere trovata facilmente. Parliamo però di numeri davvero fuori dal comune e potrebbero essere in possesso di due o tre persone al massimo in tutta Italia.

Il programma “Le iene” ha prodotto un servizio giornalistico, mandando in onda l’ultima puntata in cui si sottolinea l’unicità di questi segmenti di mercato e quanto siano unici e molto ricercati in tutto il paese. Un evento che non è sfuggito ai collezionisti pronti a impazzire per uno di questi numeri.

Delle SIM che fanno beneficenza

Le compagnie telefoniche hanno deciso infatti di cavalcare l’onda del successo di questi numeri di SIM sfruttando il desiderio dei tanti collezionisti. Ed è così che è stata creata anche un’asta di beneficenza con queste SIM. Una scelta davvero rispettabile.

All’evento di beneficenza, hanno partecipato seicento collezionisti. Diversi spettacoli si sono susseguiti e anche i rari numeri vincitori hanno contribuito alla ricerca e al lavoro del National Cancer Research Institute, l’intero importo devoluto p stato devoluto.

Ecco le sequenze numeriche dei numeri telefonici delle SIM più ricercate in Italia:

8.600 euro per TIM 33Y XXXXXX;

2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX (regalo TIM);

1.920 euro per Vodafone n. 342 XXXXXXYY;

856 euro per numero Wind 320 XYZYZYZ;

343 euro per 3 Italia 393 XY9XXY9.