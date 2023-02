Il canone Rai è da sempre una tassa molto controversa e discussa, proprio perché sono tantissimi gli utenti che non la vorrebbero versare, poiché ritenuta incostituzionale e tutt’altro che propositiva per godere di servizi migliori, per quanto riguarda almeno la comunità nazionale.

Nonostante tutto quello che si potrebbe pensare, come ogni altra tassa, deve essere versata, è un nostro dovere, e per questo motivo anche nel 2023 il canone Rai fa la propria comparsa nelle bollette dell’energia elettrica, con un pagamento rateizzato in 10 rate da 9 euro l’una, per un totale di circa 90 euro annui.

Canone Rai, come fare e chi può richiedere l’esenzione

Gli interessati all’esenzione, devono sapere che non tutti hanno la possibilità di presentare domanda, a meno che non abbiano in casa un televisore. E’ importante ricordare che il canone Rai è a tutti gli effetti una tassa di possesso, per questo motivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare l’autodichiarazione di non possesso, che porta all’esenzione completa dal pagamento della tassa.

Gli alti utenti che possono raggiungere lo stesso scopo/obiettivo, sono gli over 75, attenzione però, non parliamo di tutti i consumatori, ma di coloro che hanno un reddito famigliare annuo che non supera gli 8000 euro complessivi (come somma di ogni membro della famiglia, e non del singolo individuo).

In entrambe le occasioni, ci teniamo a sottolinearlo, sarà sempre necessario presentare domanda di esenzione tramite compilazione del modulo che può essere scaricato direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio o il 30 giugno.