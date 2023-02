Il bonifico online che coinvolge lo spostamento di somme di denaro da un conto corrente ad un altro direttamente da casa, senza doversi recare in banca, è il metodo più utilizzato per effettuare pagamenti. Il loro successo è dovuto a diversi fattori, tra i quali velocità, sicurezza e soprattutto tracciabilità.

Ricordiamo che proprio grazie alla sua tracciabilità il bonifico è obbligatorio nel caso in cui si debbano spostare più di 1.000 euro.

Truffe sui bonifici online

Nonostante la loro sicurezza, le truffe sui bonifici online sono sempre più comuni e possono causare ingenti danni finanziari alle vittime. Queste truffe coinvolgono spesso il furto di dati personali o l’inganno delle vittime per ottenere informazioni confidenziali.

Una delle tecniche di truffa più comuni è il cosiddetto “phishing”. Questa tecnica consiste nell’inviare un’email, un SMS o addirittura effettuando una telefonata, fingendosi un ente e convincendo la vittima a fornire informazioni personali e dati finanziari per accedere al conto corrente dello sventurato sottraendogli anche ingenti somme di denaro.

Un’altra truffa, spesso utilizzata per sottrarre del denaro, riguarda il bonifico istantaneo. Questo bonifico a differenza di quello normale che ci impiega qualche giorno, permette il trasferimento di denaro in pochi secondi. A causa di questa velocità, il bonifico istantaneo non è tracciabile.

Questo spinge i truffatori a costruire siti fake per la vendita di oggetti e a farsi pagare tramite bonifici istantanei. La vittima effettua il pagamento inviando il denaro ma non riceve mai la merce per la quale ha pagato. Questi bonifici non sono inoltre rimborsabili.

È importante perciò prestare sempre attenzione e informarsi bene sui siti prima di effettuare acquisti, per evitare di incappare in questa tipologia di truffa.